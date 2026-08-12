KAI Logistik Hadirkan Promo Merdeka Ongkir, Ada Diskon 17 Persen

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik kembali menghadirkan promo spesial bertajuk Merdeka Ongkir untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari mengatakan momentum Hari Kemerdekaan menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk berbagi manfaat kepada masyarakat melalui layanan logistik yang semakin mudah dijangkau.

Melalui program tersebut, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini mengajak masyarakat untuk merayakan momen kemerdekaan dengan menikmati layanan pengiriman paket yang lebih hemat melalui layanan unggulannya KALOG Express.

Sepanjang Agustus 2026, pelanggan bisa menikmati diskon 17% untuk pengiriman paket dengan berat minimal 10 kilogram dengan tujuan ke seluruh wilayah yang dilayani Service Point KALOG Express.

Promo ini berlaku untuk pengiriman yang dilakukan melalui jaringan Service Point KALOG Express dan dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan logistik yang praktis, aman, dan terjangkau.

KAI Logistik, sambung Dwi ingin turut mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi pelanggan, baik yang telah lama menggunakan layanan KALOG Express maupun masyarakat yang baru ingin mencoba layanan pengiriman berbasis moda utama kereta api.

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"Melalui promo 'Merdeka Ongkir', kami ingin memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mengajak lebih banyak masyarakat merasakan pengalaman menggunakan layanan KALOG Express. Kami berkomitmen menghadirkan layanan logistik yang andal, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi kebutuhan pengiriman Masyarakat,” ujar Dwi.

Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan cukup mengunduh aplikasi KAI Logistik TRAX, kemudian menunjukkan aplikasi yang telah terpasang kepada petugas di Service Point KALOG Express saat melakukan transaksi.