KAI Logistik Layani Lebih dari 138 Ribu Pengiriman Hewan Peliharaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatatkan pertumbuhan layanan pengiriman hewan peliharaan dengan jumlah lebih dari 138 ribu ekor hingga Triwulan III 2026.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti menuturkan capaian tersebut meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan perkembangan pemanfaatan layanan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, sepanjang Triwulan III 2026, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini melayani pengiriman sebanyak 47.746 ekor hewan peliharaan, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 41.404 ekor.

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Aniek menuturkan pertumbuhan ini menjadi indikator positif bagi pengembangan layanan perusahaan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Perkembangan tersebut sejalan dengan perubahan peran hewan peliharaan dalam kehidupan masyarakat.

“Pertumbuhan pengiriman hewan peliharaan yang kami catat hingga Triwulan III 2026 menjadi parameter positif bagi pengembangan layanan perusahaan. Kami memahami hewan peliharaan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya dan telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Oleh karena itu, layanan pengiriman hewan peliharaan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga dengan kepercayaan pelanggan terhadap proses penanganan dan kesejahteraan hewan," ujar Aniek.

Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan layanan, dalam waktu dekat perusahaan melengkapi layanan dengan menghadirkan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum menempuh perjalanan.

KAI Logistik akan terus melakukan penyempurnaan pada proses pelayanan guna meningkatkan kenyamanan pelanggan.