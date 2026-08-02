KAI Logistik Layani Pengiriman 90.321 Hewan Peliharaan, Meningkat 21 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) sepanjang Semester I 2026 melayani pengiriman hewan peliharaan sebanyak 90.321 ekor, meningkat 21% dibandingkan periode yang sama pada 2025, yang mencapai 74.637 ekor.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti mengatakan pencapaian ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengiriman hewan peliharaan yang aman, nyaman, dan memperhatikan kesejahteraan hewan.

Di sisi lain, pertumbuhan tersebut juga menjadi indikator berkembangnya ekosistem kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia yang kini telah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus memberikan manfaat emosional bagi masyarakat.

Aniek menyebut pertumbuhan layanan ini menunjukkan bagaimana logistik kini tidak hanya berperan dalam mendistribusikan barang, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan kualitas hidup masyarakat.

"Hewan peliharaan saat ini telah menjadi bagian dari keluarga bagi banyak masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan mobilitas hewan peliharaan juga semakin meningkat, baik untuk keperluan relokasi, adopsi, perawatan kesehatan, hingga perjalanan bersama pemiliknya," ujar Aniek.

"KAI Logistik hadir menjawab kebutuhan tersebut melalui layanan pengiriman yang mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan hewan selama proses pengiriman," imbuhnya.

KAI Logistik mengimplementasikan prosedur penanganan hewan yang berpedoman pada kesejahteraan hewan seperti penggunaan kandang yang sesuai, penyediaan pakan dan minum yang cukup, hingga pengawalan petugas selama proses pengiriman.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan setiap hewan peliharaan tiba di tujuan dalam kondisi baik.