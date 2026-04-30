KAI Logistik Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Human Capital Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Human Capital Awards 2026, pada Rabu, (29/4).

Perusahaan memenangkan kategori “The Best Human Capital 2026 for Ensuring Employee Safety through Respectful Workplace Policies” pada subkategori Logistics & Supply Chain Service Provider.

Direktur Keuangan KAI Logistik, Prihanto Herbowo menuturkan penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen KAI Logistik dalam membangun tata kelola sumber daya manusia yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui proses penilaian komprehensif oleh tim riset yang mencakup berbagai dimensi, seperti Workforce Management, Leadership Involvement in Talent Development, Workforce Readiness, People Sustainability, dan Digital People Enablement, KAI Logistik dinilai mampu menunjukkan pendekatan yang terstruktur, progresif, dan berorientasi pada masa depan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus tanggung jawab besar bagi perusahaan. Kami percaya sumber daya manusia yang sehat, aman, terampil, dan berintegritas adalah fondasi utama keberlanjutan bisnis. Ke depan, kami akan terus memperkuat budaya kerja yang inklusif dan mengedepankan keselamatan,” ujar Prihanto.

Selain itu, perusahaan juga dinilai berhasil menerapkan Respectful Workplace Policy (RWP) yang menjamin kesetaraan dalam proses rekrutmen dan pengembangan karier tanpa diskriminasi, dengan memperoleh kesempatan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan bisnis.

Dalam aspek keselamatan kerja, KAI Logistik mengedepankan standar K3 yang ketat melalui penggunaan APD dan pelatihan rutin, serta telah mengantongi sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Di sisi digital, pengembangan Human Capital System (HCS), Rail Document System (RDS), serta integrasi teknologi seperti RFID, Enterprise Resource Planning (ERP), dan Transportation Management System (TMS) turut memperkuat efisiensi operasional dan ketahanan organisasi jangka panjang.