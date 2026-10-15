KAI Logistik Raih Penghargaan Sector Champion Logistik

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik berhasil menjadi salah 1 dari 8 BUMN yang mendapatkan sector champion, dengan memperoleh sector champion kategori Logistik dalam ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026 pada Selasa (13/10).

Selain meraih predikat terbaik di sektor logistik, KAI Logistik juga menempati posisi ke-48 dalam daftar Top Danantara Indonesia CX100 BUMN 2026.

Capaian ini menjadi apresiasi atas upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menghadirkan pengalaman pelanggan yang semakin baik.

Danantara Indonesia CX100 merupakan model penilaian Customer Experience (CX) yang dikembangkan sebagai tolok ukur kualitas layanan BUMN berdasarkan perspektif pelanggan.

Inisiatif ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi yang berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Keberhasilan KAI Logistik meraih Sector Champion menunjukkan posisi perusahaan dalam upaya menghadirkan layanan logistik yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan menuturkan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi KAI Logistik untuk terus menjaga kualitas layanan, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pengalaman pelanggan yang semakin baik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan KAI Logistik. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya bersama seluruh insan perusahaan dalam menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” ujar Yuskal.