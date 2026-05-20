KAI Logistik Siapkan Gudang Ramah Lingkungan Modern di Bandung & Purwokerto

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) memperkuat strategi bisnisnya dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pergudangan sebagai bagian dari upaya memperluas layanan logistik terintegrasi.

KAI Logistik merencanakan pembangunan fasilitas gudang finished goods di Bandung dan Purwokerto yang diharapkan bisa terealisasi pada September 2026.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti menuturkan pengembangan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas kapabilitas layanan perusahaan.

“Langkah ini untuk menghadirkan layanan logistik yang beragam, mulai dari distribusi, layanan pra-purna, hingga layanan penunjang logistik lainnya. Dengan penguatan sektor pergudangan, KAI Logistik tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan distribusi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam ekosistem logistik nasional yang mampu memberikan solusi logistik bagi pelanggan," ujar Aniek.

Pengembangan ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan industri akan fasilitas logistik yang semakin modern, efisien, dan sesuai dengan karakteristik komoditas.

Gudang yang akan dibangun merupakan finished goods untuk gudang makanan, gudang chemical, area perkantoran, serta fasilitas penunjang lainnya guna memastikan operasional berjalan optimal dan memenuhi standar keamanan serta kualitas yang dibutuhkan pelanggan.

“Selain modern, gudang ini kami rancang dengan keunggulan fasilitas cold storage guna menjaga ketahanan dan kualitas bahan pangan selama proses penyimpanan, serta pemanfaatan solar panel sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan dukungan terhadap operasional yang lebih ramah lingkungan," tutur Aniek.

Fokus perusahaan pada pengembangan gudang ini juga didukung dengan tren pertumbuhan industri logistik nasional khususnya peran pergudangan yang semakin strategis.