KAI Properti Hadirkan Harmoni Pelestarian Cagar Budaya di Stasiun Semarang Tawang

jpnn.com, SEMARANG - PT KAI Properti merampungkan pekerjaan Renovasi Tahap I Stasiun Semarang Tawang, yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (30/7).

Sekretaris Perusahaan KAI Properti, Agus Junaedi mengatakan renovasi ini menjadi wujud sinergi antara upaya pelestarian bangunan cagar budaya dengan peningkatan kualitas layanan transportasi modern.

Pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu 330 hari kerja ini mencakup renovasi sejumlah area utama stasiun, antara lain ruang tunggu VIP, ruang tunggu Luxury, fasad bangunan, hall utama, selasar, serta pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing (MEP).

Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas konstruksi tanpa mengesampingkan karakter arsitektur dan nilai sejarah yang melekat pada bangunan.

Sebagai bangunan cagar budaya yang memiliki peran penting dalam perkembangan transportasi di Kota Semarang, renovasi Stasiun Semarang Tawang dilaksanakan melalui pendekatan rekonstruksi, rehabilitasi, restorasi, dan konsolidasi.

Pendekatan tersebut bertujuan mempertahankan keindahan dan nilai historis bangunan, sekaligus menghadirkan fasilitas yang lebih modern agar tetap mampu mendukung kebutuhan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan renovasi, KAI Properti menerapkan metode khusus sesuai rekomendasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan.

Agus menjelaskan struktur bangunan asli tetap dipertahankan, sementara pekerjaan difokuskan pada pemulihan bangunan menggunakan material khusus yang diperuntukkan bagi cagar budaya. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keaslian karakter arsitektur sekaligus memastikan proses pelestarian berjalan sesuai kaidah konservasi cagar budaya.