KAI Properti Tingkatkan Kapasitas dan Kenyamanan Penumpang di Stasiun Bogor

jpnn.com, BOGOR - KAI Properti terus mendukung peningkatan kualitas aset perkeretaapian, salah satunya melalui pengembangan fasilitas di Stasiun Bogor.

Data KAI mencatat layanan Bogor Line melayani 105.704.913 pengguna sepanjang Januari–Agustus 2026, dengan rata-rata sekitar 435 ribu pengguna per hari.

Tingginya mobilitas tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kapasitas dan kualitas fasilitas pendukung di kawasan Stasiun Bogor.

Manager Corporate Communication KAI Properti Bramantya Candrika mengatakan pengembangan fasilitas Stasiun Bogor merupakan bagian dari peran KAI Properti dalam mendukung optimalisasi aset strategis perkeretaapian.

“Stasiun merupakan bagian penting dari ekosistem transportasi yang memiliki peran besar dalam mendukung mobilitas masyarakat. Melalui pengembangan fasilitas perkeretaapian, KAI Properti terus berkontribusi menghadirkan aset yang lebih fungsional, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas layanan pelanggan,” ujar Bramantya.

Salah satu pekerjaan yang telah diselesaikan KAI Properti adalah pengembangan fasilitas berupa perpanjangan peron jalur 6, 7, dan 8 Stasiun Bogor.

Pekerjaan ini dilaksanakan mulai 17 April 2026 dan telah beroperasi sejak 18 Juni 2026.

Perpanjangan peron tersebut dilakukan untuk mendukung operasional rangkaian KRL Commuter Line dengan formasi 12 kereta (SF12) yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan formasi sebelumnya.