KAI & Rumah BUMN Berkolaborasi Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Sumbar

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku Ketua Satgas Bencana Sumatera Barat menggagas kegiatan Pelatihan Disaster Management Provinsi Sumatera Barat.

Program yang berlangsung selama dua hari pada 30 dan 31 Oktober 2025 di Hotel Mercure Padang ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari kurang lebih 35 BUMN yang bekerja sama dengan BPBD, Basarnas, dan sejumlah dinas terkait di Sumatera Barat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas BUMN dan lembaga pemerintah, khususnya dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya di wilayah Sumatera Barat.

Kali ini PT KAI berkolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung, Rumah BUMN Pertamina Palangka Raya, dan Rumah BUMN Padang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan edukasi sosial kebencanaan.

Kolaborasi ini menghadirkan pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan pelatihan teknis tanggap bencana oleh BPBD Provinsi Sumbar, Basarnas dan materi lainnya dengan aspek pemberdayaan masyarakat, kepedulian lingkungan, dan penguatan budaya lokal.

"Kolaborasi ini merupakan contoh sinergi nyata BUMN dalam memperkuat ketangguhan daerah dan kami percaya bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab satu pihak namun meruakan hasil kerja bersama,” ujarnya.

"Melalui kolaborasi antara KAI dan Rumah BUMN, kami ingin menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya teknis, tapi juga humanis menyentuh masyarakat dan lingkungan," imbuhnya.

Vice President Divisi Regional II Sumatera Barat PT KAI dan sekaligus sebagai Ketua Satgas Bencana BUMN Sumatera Barat, Muh. Tri menambahkan kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi penting antar Satgas BUMN.