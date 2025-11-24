KAI Turunkan Ratusan Personel CSM dan Petugas Kebersihan selama Periode Nataru
jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan persiapan intensif serangkaian peningkatan layanan guna menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
KAI akan menurunkan sebanyak 170 personel Customer Service Mobile (CSM), yang ditempatkan secara strategis di 39 stasiun keberangkatan dan kedatangan utama.
Tugas personel CSM sangat beragam, mencakup pemberian informasi perjalanan akurat, pendampingan khusus bagi kelompok rentan, seperti lansia dan difabel, hingga pengaturan alur penumpang untuk mengurai potensi kepadatan.
Kehadiran CSM yang bersifat mobile ini menjadi upaya signifikan untuk memperkuat sentuhan pelayanan langsung kepada pelanggan, terutama saat terjadi puncak arus liburan Nataru.
Selain peningkatan layanan interaksi manusia, aspek kebersihan dan kenyamanan fasilitas juga menjadi sorotan penting mengingat frekuensi perjalanan yang meningkat tajam.
Untuk memastikan standar kebersihan tetap terjaga, KAI menambah jumlah personel kebersihan yang akan bertugas di berbagai titik.
Area fokus meliputi stasiun, rangkaian kereta yang beroperasi, serta layanan kebersihan di dalam perjalanan (On Trip Cleaning).
Total personel kebersihan yang disiapkan mencakup 145 petugas cleaning service stasiun, 198 petugas On Trip Cleaning (OTC), dan 147 petugas khusus pencucian kereta.
PT KAI akan menurunkan ratusan personel CSM dan petugas kebersihan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dari Yogyakarta hingga Bali, 42 Acara Bakal Meramaikan Masa Libur Nataru
- Libur Nataru, Pelni Siapkan 9 Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok
- Diskon Tarif Transportasi Nataru Berlaku Hari Ini, Menhub Pastikan Peningkatan Kesiapan Armada
- Daftar Pemotongan Tarif Transportasi Periode Nataru 2025, Kereta Api Diskon 30 Persen
- Hadirkan Pengalaman Bermakna di Momen Nataru, InJourney Hospitality Lakukan Berbagai Persiapan
- Sempat Terhenti, Kereta MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal