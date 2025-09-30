Kairat Almaty vs Real Madrid, Xabi Alonso Minta Los Blancos Lupakan Derbi Melawan Atletico

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan antara Kairat Almaty vs Real Madrid pada Liga Champions akan tersaji Selasa (30/9) di Kazahkstan. Laga ini digelar beberapa hari setelah Los Blancos dipermalukan 2-5 oleh Atletico Madrid di LaLiga.

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso meminta Los Blancos melupakan kekalahan dalam derbi Madrid, dan segera mengalihkan fokus ke Liga Champions menghadapi Kairat Almaty.

“Baik saat menang atau kalah, perasaan itu hanya boleh bertahan 24 jam. Setelah itu waktunya analisis,” kata Xabi Alonso dalam laman Madrid pada Selasa (30/9).

Kekalahan dari Atletico menjadi yang pertama bagi Madrid sejak Januari 2024 dan untuk kali pertama dalam 75 tahun mereka kebobolan lima gol dari rival sekota.

Alonso menekankan pentingnya belajar dari hasil buruk itu. Namun, dia juga menegaskan tim harus segera bangkit. “Bukan hanya soal sikap, tetapi juga tempo, taktik, semua hal tentang permainan. Kami sudah menganalisisnya dan akan memanfaatkannya,” ungkap dia.

Los Blancos bertamu ke Almaty yang berjarak 6.441 kilometer dari Madrid dan merupakan lokasi paling timur yang pernah menjadi tuan rumah Liga Champions.

"Pertandingan ini sama saja dengan yang lain, tidak ada alasan meski perjalanan jauh,” lanjutnya. "Tidak penting siapa lawannya atau di mana kami bermain, kami ingin menang.”

Madrid memulai perjalanan di Liga Champions musim ini dengan kemenangan 2-1 atas Olympique Marseille dua pekan lalu. Mengenai komunikasi di ruang ganti, Alonso menepis keraguan dan menyebut timnya masih dalam proses perkembangan.