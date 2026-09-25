Kaji PTSBH

jpnn.com - Satu lagi: gagasan besar muncul dari Presiden Prabowo. Pasti perlu anggaran besar lagi: sekolah gratis sampai tingkat perguruan tinggi.

Yang serba-gratis pasti disambut gegap gempita. Pun oleh saya. Kalau pilihannya hanya satu: MBG atau sekolah gratis (sampai universitas), saya pasti pilih yang kedua. Tidak dua-duanya. Itu karena saya tahu anggaran negara terbatas.

Seandainya kita punya uang yang berlimpah-limpah pasti saya juga pilih dua-duanya. Masalahnya uang kita cekak.

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Saya benar-benar tidak tahu: akan dicarikan uang dari mana untuk program besar yang mulia itu. Kalau saja ada dokter yang memeriksa pasien bernama Indonesia, kesimpulannya sudah jelas: terjadi bleeding di tubuh pasien itu. Maka dokter akan berusaha keras menyetop perdarahan itu lebih dulu sebelum mengobati penyakit lainnya.

Tapi belum lagi bleeding yang lama berhasil disetop sudah direncanakan pendarahan baru. Dokternya bisa panik.

Tidak. Ada yang perlu dipuji kali ini: Presiden Prabowo tidak langsung memutuskan agar yang gratis itu harus mulai dijalankan minggu depan. Harus dikaji dulu. Ditunjuk menteri pendidikan tinggi untuk mengkajinya.

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Tinggal apakah sang menteri berani mengatakan ''tidak''.

Saya menyarankan agar sang menteri jangan mengatakan "tidak". Tapi juga jangan begitu saja mengatakan ''siap, laksanakan!''. Ada kata lain yang bisa dipilih. Anda sudah tahu kalimat apa yang sebaiknya dipilih untuk disampaikan ke presiden.