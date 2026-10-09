Kajian Internasional: Pengguna Vape Tidak Terbukti Berisiko Lebih Tinggi Terkena Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan rokok elektronik atau vape tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan diabetes berdasarkan hasil kajian internasional yang menganalisis lebih dari 2,8 juta orang dewasa.

Temuan tersebut tertuang dalam penelitian berjudul Association between electronic cigarette use and prediabetes, diabetes, and insulin resistance: a systematic review and meta-analysis yang dipimpin Prof. Riccardo Polosa dari University of Catania, Italia.

Penelitian itu menggabungkan 10 studi observasional dari Amerika Serikat, Skotlandia, dan Korea Selatan. Para peneliti menelaah kaitan penggunaan rokok elektronik dengan prediabetes, diabetes, dan resistensi insulin.

Hasil analisis tidak menemukan hubungan yang signifikan antara penggunaan vape dan diabetes.

Temuan tersebut juga sejalan dengan satu-satunya studi prospective cohort dalam kajian itu. Penelitian tersebut mengamati sekitar 249 ribu responden selama empat tahun.

Selama periode pengamatan, tidak ditemukan peningkatan kejadian diabetes tipe 2 yang signifikan secara statistik pada pengguna rokok elektronik.

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“Bukti yang ada saat ini tidak menunjukkan adanya hubungan independen yang jelas antara penggunaan rokok elektronik dan diabetes yang didiagnosis secara klinis,” demikian tertulis dalam laporan penelitian dikutip JPNN.com, Jumat (9/10).

Kajian tersebut menggunakan metode systematic review dan meta-analysis untuk menggabungkan serta mengevaluasi hasil penelitian terdahulu.