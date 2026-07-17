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Kak Rara CSR PIK2 Ajak Anak-Anak Teluknaga Belajar Bertani, Seru Sekali

Kak Rara CSR PIK2 Ajak Anak-Anak Teluknaga Belajar Bertani, Seru Sekali
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Anak-anak Teluknaga beljar bertani bersama Kak Rara PIK2. Foto: source for JPNN

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Puluhan anak dari Majelis Ta’lim Al-Masyriqiyah Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, antusias berhadapan langsung dengan kerbau, kelinci, dan berbagai jenis burung di Scientia Square Park (SQP) pada 9 Juli lalu.

SQP yang berlokasi di Jalan Scientia Boulevard, Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, itu merupakan ruang terbuka hijau seluas 1,2 hektare yang memadukan konsep taman rekreasi keluarga, edukasi alam, dan olahraga luar ruangan ramah lingkungan.

Memberi pengalaman baru bagi bocah-bocah belia dari Teluknaga itu merupakan bagian dari kegiatan “Kak Rara: The Day I Became a Farmer” yang digelar PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

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Adapun Kak Rara merupakan ikon dan maskot program edukasi Pojok Literasi yang diselenggarakan oleh divisi Community Development dan CSR PIK2.

Kak Rara CSR PIK2 Ajak Anak-Anak Teluknaga Belajar Bertani, Seru Sekali

Sebanyak 25 anak dari Majelis Ta’lim Al-Masyriqiyah diajak merasakan pengalaman menjadi petani selama sehari.

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Mereka belajar menanam, memanen hasil kebun, serta mengenal perjalanan pangan dari lahan pertanian hingga dikonsumsi masyarakat.

Anak-anak itu juga mencoba berbagai aktivitas yang jarang mereka temui dalam keseharian. Mereka bermain di sawah berlumpur, memberi makan satwa, mengikuti permainan kelompok, dan menghias caping dengan beragam warna.

PIK2 berharap program tersebut dapat mendukung lahirnya generasi muda yang peduli, mandiri, berani mencoba hal baru.

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