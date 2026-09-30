Kakak-Adik di Kalideres Diduga Diculik Saat Hendak Berangkat Les, Barang Berharga Dirampas

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Dua anak perempuan yang merupakan kakak dan adik berinisial ZI (10) dan CI (8) diduga menjadi korban penculikan dan perampasan barang berharga di kawasan Menceng, Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu (30/9) sore.

Paman kedua korban, Melki, mengungkapkan bahwa insiden tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, kedua korban baru saja keluar dari rumah untuk pergi belajar.

"Kejadiannya pas mereka mau berangkat les, sekitar 100 sampai 200 meter dari rumah mereka di Pelopor, Menceng," kata Melki saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Insiden yang terjadi kepada kedua anak malang itu mulai disadari oleh orang tuanya saat sepeda mereka ditemukan terparkir di depan rumah, sedangkan kedua anak itu sudah tidak ada.

"Biasanya kan naik sepeda berdua. Enggak tahunya, sepedanya itu ditaruh di depan rumah. Anaknya sudah enggak ada saat dicek. Sepertinya diambil sama orang itu (pelaku) di depan rumah," ujar Melki.

Keluarga sempat mencari kedua bocah tersebut ke tempat les, termasuk ke rumah saudara yang biasa menjadi tempat mereka belajar. Namun, keduanya tidak ditemukan.

"Terus kita carilah di grup RT, disebarnya infonya di grup," kata Melki.

Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah warga memperoleh informasi bahwa kedua bocah tersebut ditemukan di kawasan Jalan Gombol Paya, arah menuju Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 17.00 hingga 17.30 WIB.