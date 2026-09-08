Kakak Beradik yang Hilang 5 Tahun Ditemukan Sudah Menjadi Kerangka

jpnn.com, BANYUASIN - Misteri hilangnya kakak beradik di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin selama hampir lima tahun sudah menemui titik terang.

Kedua korban ditemukan setelah warga mendapati rangka sepeda motor di dalam parit yang kemudian mengarah pada penemuan kerangka manusia di sebuah rumah kosong.

Temuan tersebut terjadi pada Minggu (6/9) di sekitar Perumahan Amanah, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa. Seorang warga yang sedang mencari kayu menemukan rangka sepeda motor di dalam parit dan melaporkannya kepada ketua RT setempat.

Saat mengecek lokasi, ketua RT menemukan rumah kosong yang berada tidak jauh dari rangka motor. Di dalam rumah tersebut ditemukan kerangka manusia yang kemudian dilaporkan ke Polsek Talang Kelapa untuk penyelidikan.

Temuan kerangka dan rangka sepeda motor menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap keberadaan RM (18) dan AM (13) kaka beradik yang dilaporkan hilang sejak 2022 setelah meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor pada Rabu (20/10/2021).

Kasus tersebut kembali didalami setelah adanya temuan tersebut. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino memerintahkan jaranan Polsek Talang Kelapa dan Satreskrim Polres Banyuasin melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi korban sekaligus mengungkap pihak yang diduga terlibat.

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Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka. Polisi menangkap RS (27) di wilayah Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, kemudian menciduk AD (25) di kawasan Sungai Sedapat, Kecamatan Talang Kelapa.

"Dalam penyelidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, terdiri dari seragam dan perlengkapan sekolah kedua korban, dua tas berisi buku pelajaran, sepatu, perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin, serta rangka sepeda motor yang ditemukan di dalam parit," ungkap Risnan, Senin (7/9).