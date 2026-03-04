menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Kakak Tega Bunuh Adik Ipar di Bandung Barat, Polisi Langsung Bergerak

Kakak Tega Bunuh Adik Ipar di Bandung Barat, Polisi Langsung Bergerak

Kakak Tega Bunuh Adik Ipar di Bandung Barat, Polisi Langsung Bergerak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelaku pembunuhan bocah sd di Bandung Barat ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polisi menangkap MZ (28 tahun), pelaku pembunuhan terhadap seorang bocah berinisial ASA (12 tahun) di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Tersangka merupakan kakak tiri korban dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Cimahi.

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengakui sudah melakukan pembunuhan terhadap adik tirinya pada Selasa (3/3) malam.

Baca Juga:

Pembunuhan dilakukan di rumah korban di Kampung Warung Tiwu, RT 02/16, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

"Pelaku ini adalah kakak tiri dari korban. Kemarin, pelaku sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan orang tuanya."

"Saat dia datang ke rumah, orang tuanya dalam kondisi tidak ada, tetapi ada korban," kata Niko saat dikonfirmasi, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Setelah itu, tersangka menuju ke belakang rumah dan menemukan sebilah golok.

Kemudian, MZ menuju ke lantai dua rumah dan langsung menghabisi korban yang masih duduk di kelas 6 SDN 1 Sukarame.

Pembunuh bocah SD di Cipatat, Bandung Barat, ditangkap Polres Cimahi. Pelaku ternyata masih keluarga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI