Kakak Tega Mencuri di Rumah Adik Kandung Sendiri, Barang Dijual ke Sepupu
jpnn.com, OGAN ILIR - Seorang pria berinisial E (43) warga Desa Tanjung Raja Selatan, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI) tega mencuri di rumah adik kandungnya sendiri, M (29).
Peristiwa pencurian itu terjadi pada Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 09.00 WIB saat korban meninggalkan rumahnya.
Pelaku masuk ke rumah korban dan mengambil sejumlah barang berupa satu unit televisi, dua tabung gas, serta satu daun pintu.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 2,8 juta.
Barang hasil curian kemudian dijual kepada sepupunya berinisial D (40), warga Kelurahan Tanjung Raja.
Korban kemudian melapor peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Tanjung Raja.
"Setelah menerima laporan, Tim Rajawali Polsek Tanjung Raja melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku," ungkap Kapolsek Tanjung Raja AKP Zahirin.
"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis dini hari," sambung Zahirin.
Polisi menangkap pria berinisial E (43) yang mencuri di rumah adik kandungnya sendiri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polres Lubuk Linggau Menangkap Can Burgo
- Pelaku Pencurian Ditembak Polisi karena Melawan saat Ditangkap
- Polisi Tembak Mati Perusak Pospol di OKU, Pelaku Ternyata
- Polisi Masuk Kamar Kos 4 Pelaku Ganjal Mesin ATM, Ini Benda yang Ditemukan, Oalah
- Dua Pencuri Kabel Utilitas di Palmerah Jakarta Barat Ditangkap Polisi
- 1 Pencuri di Musi Rawas Ditangkap, 2 Masih Buron