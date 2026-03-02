Kakak Virgoun Buka Suara soal Kabar Lindi Fitriyana Hamil sebelum Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol geram mendengar kabar adik iparnya, Lindi Fitriyana hamil sebelum menikah.

Dia menegaskan tidak ingin memberi ruang bagi pihak-pihak yang menurutnya hanya mencari sensasi dari isu pribadi keluarganya.

"Aku pastinya enggak akan kasih panggung,” ujar Febby, dikutip dari kanal Cumicumi di YouTube, Minggu (1/3).

Febby juga meluruskan anggapan bahwa pernikahan Virgoun digelar secara terburu-buru.

Menurutnya, konsep acara yang tertutup bukan karena situasi mendesak, melainkan pilihan pribadi Virgoun.

Dia menjelaskan, pelantun “Surat Cinta untuk Starla” itu memang sejak awal tidak menyukai pesta yang terlalu ramai.

"Jadi, memang Virgoun minta private dan tertutup dari media karena dia hanya undang orang-orang terdekat saja,” tegas Febby.

Tak hanya itu, Febby turut mengungkap bahwa mantan istri Virgoun, Inara Rusli, disebut sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut.