menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kakang Berharap Persib Bandung seperti Musim Tahun Lalu

Kakang Berharap Persib Bandung seperti Musim Tahun Lalu

Kakang Berharap Persib Bandung seperti Musim Tahun Lalu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak (kiri) dan Kakang Rudianto (kanan) saat sesi konferensi pers. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kakang Rudianto berharap Persib Bandung terus melanjutkan tren positif jelang bergulirnya paruh kedua BRI Super League musim 2025/2026.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa (13/1), bek sayap Persib itu menilai kemenangan atas Persija Jakarta pada pekan terakhir paruh pertama menjadi modal positif untuk menatap paruh kedua.

"Tentunya bersyukur bisa menang di pertandingan akhir paruh musim. Ini hasil kerja keras semua. Hasil positif semoga terus berlanjut pada pertandingan selanjutnya," jelas Kakang.

Baca Juga:

Pemain kelahiran Cianjur tersebut juga mensyukuri keberhasilan Persib Bandung menjadi juara paruh musim Super League dengan 38 poin dari 17 pertandingan.

Kakang berharap posisi pertama yang kini ditempati oleh Persib Bandung dapat dipertahankan sehingga mampu menjadi juara di akhir kompetisi.

"Sama seperti tahun kemarin juara di paruh musim dan harus juara di akhir musim juga."

Baca Juga:

"Harapannya bisa mengukir prestasi terbaik seperti musim lalu. Juara beruntun ketiga kalinya," sambung Kakang.

Persib Bandung kini tengah membidik gelar ketiga beruntun Liga Indonesia setelah pada musim 2023/2024 dan 2024/2025, Pangeran Biru bisa keluar sebagai juara.

Kemenangan Persib atas Persija Jakarta pada pekan terakhir paruh pertama menjadi modal positif untuk menatap paruh kedua.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI