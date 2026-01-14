Kakang Berharap Persib Bandung seperti Musim Tahun Lalu

jpnn.com - JAKARTA - Kakang Rudianto berharap Persib Bandung terus melanjutkan tren positif jelang bergulirnya paruh kedua BRI Super League musim 2025/2026.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa (13/1), bek sayap Persib itu menilai kemenangan atas Persija Jakarta pada pekan terakhir paruh pertama menjadi modal positif untuk menatap paruh kedua.

"Tentunya bersyukur bisa menang di pertandingan akhir paruh musim. Ini hasil kerja keras semua. Hasil positif semoga terus berlanjut pada pertandingan selanjutnya," jelas Kakang.

Pemain kelahiran Cianjur tersebut juga mensyukuri keberhasilan Persib Bandung menjadi juara paruh musim Super League dengan 38 poin dari 17 pertandingan.

Kakang berharap posisi pertama yang kini ditempati oleh Persib Bandung dapat dipertahankan sehingga mampu menjadi juara di akhir kompetisi.

"Sama seperti tahun kemarin juara di paruh musim dan harus juara di akhir musim juga."

"Harapannya bisa mengukir prestasi terbaik seperti musim lalu. Juara beruntun ketiga kalinya," sambung Kakang.

Persib Bandung kini tengah membidik gelar ketiga beruntun Liga Indonesia setelah pada musim 2023/2024 dan 2024/2025, Pangeran Biru bisa keluar sebagai juara.