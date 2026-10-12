Kakang Rudianto Disalahkan atas Hasil Imbang Persib, Igor Tolic Pasang Badan
jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Kakang Rudianto kembali menerima kritik dari suporter Bobotoh saat pertandingan melawan Dewa United FC.
Kakang dinilai Bobotoh tampil buruk saat timnya menjamu Dewa United. Hasil akhir pertandingan seri 2 - 2 disebut mereka sebagai kesalahan individu pemain kelahiran Cianjur.
Dua gol Dewa United lahir atas kegagalan lini belakang Persib. Kakang Rudianto yang tampil sebagai bek gagal menahan gempuran Banten Warriors.
Hasilnya dua gol bersarang di gawang Teja Paku Alam, dan Bobotoh mencari 'kambing hitam' atas kegagalan timnya meraih kemenangan.
Seusai pertandingan, nama Kakang terus menjadi bahan olokan. Bobotoh menyerukan kalimat 'Kakang butut, Kakang butut (jelek)', bahkan saat tim mendatangi tribune suporter setelah laga.
Merespons hal ini, Igor Tolic sebagai pelatih mengatakan seharusnya yang disalahkan dalam kegagalan timnya malam tadi adalah dirinya, bukan pemain.
Pelatih lah yang menyusun strategi dan menunjuk pemain yang diturunkan.
"Selalu saja ada orang lain (yang dikritik). Saya sudah katakan bahwa jika seseorang harus dikritik, itu adalah saya, bukan para pemain. Karena saya yang menempatkan para pemain, saya yang menempatkan para pemain di lapangan," kata Igor.
Pelatih Persib Igor Tolic pasang badan setelah Kakang Rudianto mendapat kritikan dari Bobotoh saat timnya ditahan imbang Dewa United 2 - 2.
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