menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kekayaan Anggota Wantimpres Prabowo, Ada yang Tajir Banget, Jangan Kaget!

Kekayaan Anggota Wantimpres Prabowo, Ada yang Tajir Banget, Jangan Kaget!

Kekayaan Anggota Wantimpres Prabowo, Ada yang Tajir Banget, Jangan Kaget!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rocky Gerung saat pelantikan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). (ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman)

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Adapun daftar ketua, wakil ketua dan anggota Wantimpres, yakni Pratikno (Ketua/anggota), Hatta Rajasa (Wakil Ketua/anggota), Shinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Bambang Soesatyo, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Salim Segaf Aljufri, Anwar Iskandar, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staqu, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Ida Bagus Purwalaksana, Soekarwo, Jusuf Hamka, Dato' Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Margarito, Rocky Gerung, Mohamad Hatta, Anwar Usman, Mohammad Hatta, Ignatius Jonan, Muhammad Qodari (Sekretaris/anggota).

Berikut data harta kekayaan beberapa anggota berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang tercatat dalam sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), https://elhkpn.kpk.go.id/.

Baca Juga:

1. Pratikno (Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)
Terakhir lapor: 26 Maret 2026 sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Harta: Rp22.749.618.374 atau sekitar Rp22,75 miliar

2. Muhammad Hatta Rajasa (Wakil Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)
Terakhir lapor: 20 Mei 2014 sebagai Calon Wakil Presiden RI periode 2014-2019
Harta: Rp30.234.920.585 atau sekitar Rp30,23 miliar, dan 75.092 dolar Amerika Serikat

3. Muhammad Qodari (Sekretaris Wantimpres RI merangkap anggota)
Terakhir lapor: 31 Maret 2026 sebagai Kepala Staf Kepresidenan
Harta: Rp300.591.467.679 atau sekitar Rp300,59 miliar

Baca Juga:

4. Sinta Nuriyah Wahid (anggota)
Terakhir lapor: -
Harta: -

5. Muhammad Quraish Shihab (anggota)
Terakhir lapor: -
Harta: -

Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Ini catatan kekayaan mereka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI