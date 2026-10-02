Kekayaan Anggota Wantimpres Prabowo, Ada yang Tajir Banget, Jangan Kaget!

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Adapun daftar ketua, wakil ketua dan anggota Wantimpres, yakni Pratikno (Ketua/anggota), Hatta Rajasa (Wakil Ketua/anggota), Shinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Bambang Soesatyo, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Salim Segaf Aljufri, Anwar Iskandar, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staqu, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Ida Bagus Purwalaksana, Soekarwo, Jusuf Hamka, Dato' Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Margarito, Rocky Gerung, Mohamad Hatta, Anwar Usman, Mohammad Hatta, Ignatius Jonan, Muhammad Qodari (Sekretaris/anggota).

Berikut data harta kekayaan beberapa anggota berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang tercatat dalam sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), https://elhkpn.kpk.go.id/.

1. Pratikno (Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)

Terakhir lapor: 26 Maret 2026 sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Harta: Rp22.749.618.374 atau sekitar Rp22,75 miliar

2. Muhammad Hatta Rajasa (Wakil Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)

Terakhir lapor: 20 Mei 2014 sebagai Calon Wakil Presiden RI periode 2014-2019

Harta: Rp30.234.920.585 atau sekitar Rp30,23 miliar, dan 75.092 dolar Amerika Serikat

3. Muhammad Qodari (Sekretaris Wantimpres RI merangkap anggota)

Terakhir lapor: 31 Maret 2026 sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Harta: Rp300.591.467.679 atau sekitar Rp300,59 miliar

4. Sinta Nuriyah Wahid (anggota)

Terakhir lapor: -

Harta: -

5. Muhammad Quraish Shihab (anggota)

Terakhir lapor: -

Harta: -