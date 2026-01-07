Kakek Meninggal Dunia, Verrell Bramasta: Doa dan Perjuangan Akan Kami Lanjutkan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus politikus, Verrell Bramasta sangat berduka atas kepergian kakeknya, Jimmy Rekartono.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengenang jasa mendiang untuk anak dan cucunya.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum Papi Jimmy telah melihat cucunya disertakan sebagai bagian dari TNI AL, serta cita-cita di dunia politik yang kini terus hidup melalui saya di DPR dan Bu Venna," ungkap Verrell Bramasta, Rabu (7/1).

Anggota DPR itu menyebut almarhum Jimmy Rekartono telah menyaksikan anak dan cucunya berjuang untuk nusa dan bangsa.

Selain itu, Verrell Bramasta bertekad untuk melanjutkan kebaikan yang selalu diajarkan oleh kakeknya itu.

"Doa dan perjuangan Papi akan kami lanjutkan, agar kehadiran kami dapat memberi manfaat bagi lebih banyak orang," tutup anak Venna Melinda itu.

Aktris sekaligus politikus, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Adapun almarhum mengembuskan napas terakhir pada Selasa, 6 Januari 2026.