Kaki Prostetik Beri Harapan Baru bagi Warga Disabilitas Kepulauan Seribu

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan kaki prostetik kepada Suryani, penyandang disabilitas asal Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu.

Penyerahan dilakukan di Klinik Tuna Daksa, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai bagian dari program pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan alat bantu mobilitas.

Suryani kehilangan kaki kanannya akibat komplikasi diabetes yang dideritanya. Selama empat bulan terakhir, ia hanya bisa beraktivitas dengan bantuan tongkat dan dukungan keluarga.

Kini, melalui bantuan kaki prostetik dari BAZNAS, Suryani mulai berlatih berjalan dan beradaptasi dengan alat bantu barunya agar dapat kembali mandiri.

Sekretaris Utama BAZNAS H. Subhan Cholid menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian lembaganya terhadap penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan untuk menjalani kehidupan lebih baik.

“Bantuan kaki prostetik ini bukan hanya alat bantu berjalan, tetapi juga simbol semangat agar penerima dapat kembali percaya diri, mandiri, dan produktif,” ujar Subhan di Jakarta, Senin (3/11).

Subhan menjelaskan, program bantuan alat bantu berjalan merupakan bagian dari misi BAZNAS dalam menebarkan manfaat zakat secara luas dan tepat sasaran. Upaya tersebut menyasar masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, termasuk wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.

“BAZNAS terus berupaya menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, termasuk Kepulauan Seribu. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada mustahik yang terlewat dari perhatian, di mana pun mereka berada,” tegasnya.