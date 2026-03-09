Kakorlantas Cek Kesiapan Tol Fungsional Japek II Selatan Jelang Operasi Ketupat 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau kesiapan ruas Tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan yang akan difungsionalkan pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan ruas tol fungsional dari Sadang hingga Setu dapat digunakan fungsional guna mendukung kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, khususnya pada periode arus balik.
Kakorlantas menjelaskan terdapat dua titik pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian di ruas Tol Fungsional Sadang - Setu di KM 16 dan KM 13.
“Ada dua titik yang masih dalam perbaikan di KM 16 dan KM 13, Namun dari pihak pengelola jalan tol menyampaikan dalam dua sampai tiga hari ke depan perbaikan tersebut sudah selesai,” ujar Kakorlantas.
Dia menjelaskan ruas tol fungsional dari Sadang hingga Setu dapat mengurai kepadatan kendaraan pada arus balik Lebaran. Sementara itu, ruas Tol Fungsional Sadang hingga Bojongmangu dapat digunakan baik pada arus mudik maupun arus balik.
Selain itu, Korlantas Polri juga menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas di beberapa titik, khususnya di Exit Tol Bojongmangu dan Setu, guna mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan.
Kakorlantas menjelaskan terdapat empat exit tol yang akan difungsikan pada ruas tol tersebut. Apabila volume kendaraan meningkat, kendaraan dari tol fungsional dapat dialihkan keluar melalui Deltamas agar tidak seluruhnya di Exit Setu.
“Apabila traffic cukup tinggi, nanti akan kita keluarkan ke Deltamas sehingga tidak semuanya keluar di Setu. Manajemen rekayasa lalu lintas di exit tol akan kita kelola berdasarkan kondisi traffic counting saat itu,” ungkapnya.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengecek kesiapan tol fungsional Japek II Selatan jelang Operasi Ketupat.
