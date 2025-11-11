Kakorlantas Dorong Revitalisasi Pelayanan Publik Melalui Program Keselamatan Lalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan komitmennya dalam memperkuat program revitalisasi pelayanan publik di lingkungan Korlantas. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk terus menghadirkan pelayanan lalu lintas yang modern, humanis, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

"Tentunya mendasari perintah dari Bapak Kapolri bagaimana Korlantas Polri dengan revitalisasi pelayan publik Hari ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada jajaran Dirkamsel yang telah meng-expose dan merevitalisasi program-program nyata di lapangan," ujar Agus dalam siaran persnya, Senin (10/11).

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Polantas Menyapa di bidang keamanan dan keselamatan (Kamsel).

Program ini melibatkan kegiatan edukatif seperti Polisi Cilik (Pocil), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), serta pengembangan Indonesia Safety Driving Center (ISDC).

"Salah satu contohnya adalah Polantas Menyapa di bidang Kamsel ada Pocil di sana, terus ada PKS di sana, termasuk juga berkaitan dengan ISDC jadi saya bermimpi, dan sudah saya sampaikan kepada Pak Dirkamsel, ISDC di Indonesia ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara Ini mimpi kita," tambahnya.

Dalam hal ini, Irjen Agus menekankan pentingnya revitalisasi ISDC sebagai pusat pembinaan keselamatan berlalu lintas, pendidikan pengemudi, dan edukasi masyarakat tentang lalu lintas.

"Oleh sebab itu hari ini kami rumuskan bersama-sama, jadi hal-hal, sarana prasarana apa yang harus dilengkapi, sehingga betul-betul rapi bisa menjadi pencontohan Dan bahkan mungkin negara-negara tetangga akan belajar di kita," jelasnya.

Selain itu, Kakorlantas menjelaskan bahwa pengembangan Safety Driving Center (SDC) di wilayah-wilayah akan menjadi perpanjangan tangan dari ISDC di tingkat pusat. Sehingga dapat menjamin keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas.