JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kakorlantas Hadiri Apel Ojol Kamtibmas di Malang, Perkuat Sinergi Polri & Komunitas Ojek Online

Kakorlantas Hadiri Apel Ojol Kamtibmas di Malang, Perkuat Sinergi Polri & Komunitas Ojek Online

Kakorlantas Hadiri Apel Ojol Kamtibmas di Malang, Perkuat Sinergi Polri & Komunitas Ojek Online
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mengikuti kegiatan Apel Ojol Kamtibmas di Kota Malang. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, MALANG - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadiri Apel Ojek Online (Ojol) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (31/10).

Pada kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin kegiatan yang menjadi momentum penguatan sinergi antara Polri dan komunitas ojek online dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

Apel yang diikuti ribuan peserta itu turut disertai pembacaan deklarasi bersama oleh perwakilan driver ojol.

Deklarasi tersebut berisi komitmen untuk menjadi mitra aktif Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.

“Berkomitmen penuh mendukung dan bersinergi dengan kepolisian agar terwujudnya Jawa Timur yang aman dan kondusif,” ujar perwakilan driver ojol dalam salah satu butir deklarasi.

Selain itu, para peserta juga menegaskan kesiapan untuk menjadi bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas, mematuhi peraturan lalu lintas, serta peduli terhadap lingkungan dan warga sekitar.

“Berkomitmen jaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, dan jaga amanah, dalam logo Jawa Timur, demi Jawa Timur yang aman, tertib, dan bermartabat,” lanjut isi deklarasi tersebut.

Adapun peserta apel terdiri dari 180 personel Bhabinkamtibmas, 150 anggota Satsamapta, serta 4.425 driver ojol dari berbagai wilayah di Jawa Timur.

Jajaran Polri menggelar apel bersama ribuan pengemudi ojek online yang ada di Jawa Timur.

