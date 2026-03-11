Kakorlantas Hadiri Rapat Bersama Pakar & Stakeholder Matangkan Kesiapan Operasi Ketupat
jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadiri rapat bersama pakar transportasi dalam rangka persiapan Idulfitri 1447 H, di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Rabu (11/3).
Agus menyampaikan bahwa negara hadir dalam menjamin keselamatan bagi pengguna jalan saat melintas di jalur mudik. Dia berharap mudik bukan hanya perjalanan, namun bicara tentang keselamatan.
Kakorlantas juga menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'. Di hadapan Pakar dan stakeholder terkait, ia juga memperkenalkan lagu kampanye keselamatan berjudul “Mudik Tertib Ojo Kesusu".
"Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Negara hadir bukan hanya mengatur lalu lintas atau mengawal arus mudik dan arus balik, tetapi juga hadir untuk menjaga momentum sosial dan spiritual masyarakat selama rangkaian bulan suci Ramadan hingga Idulfitri," kata Kakorlantas.
Kakorlantas menyebut kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 yakni sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholder, serta pemanfaatan teknologi sebagai parameter guna menetapkan rekayasa lalu lintas.
"Karena kata kunci dari Operasi Ketupat adalah keselamatan, serta kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pihak. Malam ini di kantor Jasa Raharja juga hadir banyak pakar transportasi dan akademisi yang memberikan berbagai masukan untuk melengkapi langkah dan strategi yang akan kami jalankan di lapangan," tutur dia.
Agus berharap seluruh rangkaian kegiatan jalannya Operasi Ketupat 2026 dapat berjalan aman baik dari sisi keamanan maupun keselamatan dan ketertiban di bidang lalu lintas.
"Sederhana saja tujuan kami, yaitu memastikan masyarakat yang berangkat mudik bisa sampai di tujuan dengan selamat dan bahagia di kampung halamannya. Kemudian ketika kembali dari mudik, mereka juga dapat kembali dengan selamat ke tempat masing-masing," kata dia.
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menghadiri rapat bareng pakar untuk mematangkan persiapan Operasi Ketupat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wakil Ketua MPR Sebut Mudik Nyaman dan Aman Jadi Bagian Perlindungan Negara
- 143,9 Juta Orang Diprediksi Mudik, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Lakukan Antisipasi
- PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Rangkasbitung-Tanah Abang saat Lebaran
- Polrestabes Bandung Buka Layanan Titip Kendaraan Selama Mudik Lebaran, Ini Lokasinya
- Kiat Mudik Lebaran dengan Kendaraan Pribadi, Ini yang Wajib Diperhatikan
- Jetour Ungkap Kekuatan Rangka SUV T2, Diklaim Tahan Beban Ratusan Kilogram