Kakorlantas & Ketua Panitia Cek Kesiapan Venue hingga Rute Kemala Run 2026
jpnn.com, GIANYAR - Menjelang pelaksanaan Kemala Run 2026, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama Ketua Panitia Pelaksana Deny Agus Suryonugroho mengecek kesiapan kegiatan yang akan digelar pada Minggu (19/4) di Bali United Training Centre (BUTC), Gianyar.
Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, aman, dan tertib. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya panitia dalam memaksimalkan persiapan ajang lari yang digagas oleh Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut.
Dalam peninjauan, Kakorlantas dan Ketua Panitia memeriksa berbagai aspek, mulai dari kesiapan venue hingga rute yang akan dilalui peserta, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Selain itu, perhatian juga difokuskan pada sistem registrasi peserta, pengamanan, layanan kesehatan, serta fasilitas pendukung bagi pelari dan pengunjung.
Agus Suryonugroho mengatakan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek kegiatan telah siap secara maksimal.
“Pengecekan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Kemala Run 2026 berjalan aman, lancar, dan tertib. Kami ingin para peserta merasa nyaman, baik dari sisi keamanan, kesehatan, maupun fasilitas yang disediakan,” ujar Agus.
Dia menyebut koordinasi dengan seluruh pihak terkait juga terus diperkuat guna mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan.
Lebih dari sekadar ajang olahraga, Kemala Run 2026 mengusung konsep sport tourism dan charity.
Pihak panitia pelaksana terus mematangkan persiapan menjelang Kemala Run 2026 di Bali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
