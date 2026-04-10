Kakorlantas: Kolaborasi & Pendekatan Humanis Kunci Sukses Operasi Ketupat 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil kolaborasi lintas sektor serta pendekatan humanis yang mengedepankan keselamatan masyarakat.

Menurut Kakorlantas, Operasi Ketupat bukan sekadar pengaturan arus lalu lintas, melainkan operasi kemanusiaan yang memastikan masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dan balik dengan aman, nyaman, dan selamat.

Dia menekankan bahwa negara hadir dalam seluruh rangkaian momen penting, mulai dari Ramadan, Idul Fitri, hingga pergerakan arus besar masyarakat.

“Operasi Ketupat adalah operasi sosial dan spiritual. Negara hadir untuk memastikan seluruh rangkaian ini berjalan aman dan lancar,” kata Kakorlantas.

Dia menjelaskan salah satu kunci utama keberhasilan tahun ini adalah penerapan predictive traffic policing berbasis data. Berbagai rekayasa lalu lintas seperti contraflow, one way lokal hingga one way nasional diterapkan secara terukur berdasarkan parameter seperti traffic counting dan rasio volume kendaraan.

“Setiap kebijakan tidak diambil secara intuitif, tetapi melalui perhitungan yang matang dan berbasis data. Ini membuat pengelolaan arus mudik dan balik tetap terkendali meski terjadi lonjakan tertinggi sepanjang sejarah,” ungkap Agus.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti ETLE drone hingga V-Tol turut mendukung pengawasan arus lalu lintas secara real time, baik di jalan tol maupun arteri.

Dari sisi keselamatan, Kakorlantas mengungkapkan adanya penurunan signifikan angka fatalitas kecelakaan hingga 31 persen secara nasional.