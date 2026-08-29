Kakorlantas Luncurkan Skuad dan Jersey Bhayangkara Presisi Lampung FC
jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo secara resmi meluncurkan tim dan jersey baru Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Kegiatan tersebut digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (29/8).
Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kakorlantas Irjen Wibowo yang juga CEO Bhayangkara Presisi Lampung FC mengatakan sepak bola memiliki peran penting dalam membangun karakter sekaligus mempererat persatuan masyarakat.
“Sepak bola memiliki kekuatan yang besar untuk menyatukan masyarakat di tengah berbagai perbedaan latar belakang,” ujar Wibowo.
Dia menyebut perjalanan Bhayangkara FC tidak selalu berjalan mulus. Tim sempat terdegradasi ke Liga 2 pada musim 2023/2024.
Namun, melalui evaluasi, pembenahan, dan kerja keras, Bhayangkara FC mampu menjadi runner-up Liga 2 dan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Babak baru perjalanan klub dimulai pada 2025 melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Stadion Sumpah Pemuda menjadi markas pertandingan, sedangkan Stadion Pahoman digunakan sebagai pusat latihan.
Dukungan pemerintah daerah, suporter, dan masyarakat Lampung turut memberikan energi positif bagi tim. Pada musim 2025/2026, Bhayangkara Presisi Lampung FC mencatat 11 kemenangan dari 17 pertandingan kandang dan berhasil menempati peringkat kelima Indonesia Super League.
“Capaian tersebut tentunya menjadi bukti kebangkitan bagi Bhayangkara Presisi Lampung FC sekaligus pijakan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi,” katanya.
Kakorlantas Polri Irjen Wibowo meluncurkan jersey baru Bnayangkara Presisi Lampung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kombes F Diduga Terlibat Penipuan Investasi, Pakar Endus Aroma Penyalahgunaan Jabatan
- Primarox 2026 Hadirkan Hybrid Fitness Race, Menyatukan Sipil, TNI, dan Polri
- Boni Hargens: Polri Sukses Cegah 'Angsa Hitam'
- Kodam Jaya Bantu Polri Menghalau Demonstran di Depan Gedung DPR/MPR/DPD RI
- Jelang HUT Lalu Lintas Bhayangkara, Irjen Wibowo Ajak Ribuan Ojol Jadi Pelopor Keselamatan
- Viral Video Bus Angkut Massa Untuk Demo di Jakarta, Polri: Hoaks