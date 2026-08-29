Kakorlantas Luncurkan Skuad dan Jersey Bhayangkara Presisi Lampung FC

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo secara resmi meluncurkan tim dan jersey baru Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Kegiatan tersebut digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (29/8).

Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kakorlantas Irjen Wibowo yang juga CEO Bhayangkara Presisi Lampung FC mengatakan sepak bola memiliki peran penting dalam membangun karakter sekaligus mempererat persatuan masyarakat.

“Sepak bola memiliki kekuatan yang besar untuk menyatukan masyarakat di tengah berbagai perbedaan latar belakang,” ujar Wibowo.

Dia menyebut perjalanan Bhayangkara FC tidak selalu berjalan mulus. Tim sempat terdegradasi ke Liga 2 pada musim 2023/2024.

Namun, melalui evaluasi, pembenahan, dan kerja keras, Bhayangkara FC mampu menjadi runner-up Liga 2 dan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Babak baru perjalanan klub dimulai pada 2025 melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Stadion Sumpah Pemuda menjadi markas pertandingan, sedangkan Stadion Pahoman digunakan sebagai pusat latihan.

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Dukungan pemerintah daerah, suporter, dan masyarakat Lampung turut memberikan energi positif bagi tim. Pada musim 2025/2026, Bhayangkara Presisi Lampung FC mencatat 11 kemenangan dari 17 pertandingan kandang dan berhasil menempati peringkat kelima Indonesia Super League.

“Capaian tersebut tentunya menjadi bukti kebangkitan bagi Bhayangkara Presisi Lampung FC sekaligus pijakan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi,” katanya.