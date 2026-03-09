Kakorlantas: Operasi Ketupat Bukan Sekadar Pengaturan Lalu Lintas Biasa, Melainkan..

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memulai Operasi Ketupat untuk mengawal arus mudik dan balik Lebaran.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mengatakan bahwa operasi tahun ini bukan sekadar pengaturan lalu lintas biasa, melainkan sebuah misi kemanusiaan.

Awalnya, Irjen Agus memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Perhubungan (Menhub) yang telah membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026.

Menurutnya, keberadaan posko itu merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk mengelola dinamika pergerakan jutaan masyarakat di seluruh penjuru Nusantara.

“Tentunya kami memberi apresiasi kepada Pak Menhub. Artinya negara hadir meyakinkan untuk mengelola dinamika operasi, baik itu angkutan lebaran, mudik, balik, dan lain sebagainya,” ujar Irjen Agus di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Jenderal bintang dua itu lantas menekankan bahwa cakupan Operasi Ketupat sangat luas.

Dia menjelaskan polisi tidak hanya berjaga di jalan raya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga menjamin keamanan masyarakat selama bulan suci Ramadan, Idulfitri, hingga hari raya Nyepi dari segala bentuk tindak kriminalitas.

Dia menyebutkan Polri juga ingin memastikan kondisi Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) tetap kondusif.