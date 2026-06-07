Kakorlantas: Operasi Patuh Bangun Budaya Tertib Berlalu Lintas di Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan beberapa sasaran pelanggaran pada Operasi Patuh 2026 yang memiliki resiko tinggi hingga mengakibatkan kecelakaan.
Dalam hal ini, Kakorlantas menyebut pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, hingga penggunaan telepon genggam saat berkendara menjadi fokus perhatian dalam operasi tersebut.
"Prinsip kegiatan kami adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi. Tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak memakai helm, menggunakan handphone saat berkendara, dan pelanggaran lainnya yang membahayakan keselamatan,”kata Agus.
Menurutnya, Operasi Patuh tidak semata-mata bertujuan melakukan penindakan, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, jajaran Polantas akan mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan.
"Salah satu tujuan dari operasi adalah bagaimana kita bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas, termasuk juga kita bisa mengurangi sebuah peristiwa kecelakaan," ungkapnya.
Dia berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026 dengan meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.
Menurutnya, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesadaran dari seluruh pengguna jalan. (cuy/jpnn)
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut Operasi Patuh 2026 digelar untuk membangun budaya tertib di tengah masyarakat.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
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