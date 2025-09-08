Kakorlantas Pastikan Arus Lalu Lintas Libu Panjang Masih Terkendali

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa situasi arus lalu lintas libur panjang Maulid Nabi masih dalam kondisi terkendali meskipun terdapat peningkatan volume kendaraan yang signifikan di beberapa titik.

Korlantas bersama sejumlah pihak telah menyiapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan.

"Kami memastikan arus lalu lintas selama long weekend tetap terkendali. Memang ada peningkatan arus, namun kami sudah mempersiapkan berbagai skenario mulai dari one way, contraflow, hingga alih arus agar perjalanan masyarakat tetap lancar dan aman," ujar Agus dalam siaran persnya, Minggu (7/9).

Dalam kesempatan itu, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengungkapkan bahwa pada periode libur panjang ini terjadi lonjakan volume kendaraan, khususnya di Gerbang Tol Cikampek Utama yang menjadi pintu keluar Jakarta.

"Selama libur panjang ini, peningkatan arus kendaraan keluar Jakarta mencapai sekitar 23 persen. Yang paling tinggi di GT Cikampek Utama, dengan peningkatan lebih dari 50 persen. Sementara arus balik menuju Jakarta saat ini baru sekitar 8 persen," jelas Rivan.

Sebelumnya, Kakorlantas bersama Dirut Jasa Marga meninjau sejumlah titik lokasi gerbang tol yang sempat mengalami kerusakan pasca aksi demonstrasi.

Hal ini untuk memastikan seluruh GTO berfungsi normal sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada pengguna jalan, terutama saat terjadi lonjakan kendaraan pada periode libur panjang. (cuy/jpnn)