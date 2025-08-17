Kakorlantas Patroli di Bundaran Hi-Monas Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan pantauan arus lalu lintas jelang pelaksanaan Operasi Merdeka Jaya untuk pengamanan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di sepanjang jalan Sudirman, Monas, dan Bundaran HI, Sabtu (16/8) malam.

"Saya saat ini kami berada di bundaran HI baru saja menyisir dari Monas hingga sepanjang Sudirman situasi cukup terkendali," ujar Kakorlantas.

Dalam rangka pengamanan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, Mabes Polri telah melaksanakan Operasi Terpusat dengan sandi Merdeka Jaya.

"Jadi hari ini Mabes Polri melaksanakan operasi terpusat dengan sandi Merdeka Jaya. Ini menjadi atensi Bapak Kapolri dalam rangka pengamanan perayaan hari ulang tahun RI,” kata dia.

Lebih lanjut, Irjen Agus mengatakan gelar pasukan sudah dilaksanakan untuk mengamankan jalannya hari Kemerdekaan RI didukung dengan kolaborasi dan koordinasi bersama TNI dan pemerintah provinsi.

"Anggota sudah melakukan penugasan tadi sore sudah dilakukan gelar pasukan sudah kolaborasi dan koordinasi dengan TNI pemerintah provinsi stakeholder yang lain termasuk juga panitia," ungkapnya.

Kakorlantas mengimbau para personel melaksanakan tugas dengan semangat dan loyalitas serta tidak lupa untuk meyapa, karena senyum mu adalah marka.

"Polantas hadir dengan senyum. Senyummu adalah marka jadi tersenyum hal yang gembira semangat dan loyalitas dalam rangka mengamankan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia," tambahnya.