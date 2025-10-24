Kakorlantas Sebut Kinerja dan Inovasi Ditlantas Polda Jatim Harus Dicontoh

jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur mencatat sederet prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Kombes Iwan Saktiadi, jajaran Ditlantas Polda Jatim menunjukkan kinerja unggul, inovatif, dan berdedikasi tinggi dalam membangun sistem pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Atas capaian tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan apresiasi dan pujian khusus. Menurutnya, kinerja Ditlantas Polda Jatim layak menjadi contoh bagi direktorat lalu lintas di seluruh Indonesia.

“Prestasi yang diraih Ditlantas Polda Jatim menjadi pemicu dan cambuk positif bagi yang lainnya untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

Sepanjang tahun 2025, Ditlantas Polda Jawa Timur berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Korlantas Polri atas kinerja unggul di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident).

Ketiga penghargaan tersebut meliputi: Juara 1 Pelaporan Administrasi Material Regident periode Januari–September 2025, Juara 2 Setoran PNBP tertinggi, Harapan 3 Persentase Tonase Pengadaan PCHT Materiil Regident SBST tingkat Polri Tahun Anggaran 2025.

Korlantas Polri menilai bahwa capaian ini merupakan bukti nyata konsistensi dan kepemimpinan visioner Dirlantas Polda Jatim dalam membangun tata kelola lalu lintas yang akuntabel, efisien, dan digital.

Dalam kebijakan internalnya, Kombes Iwan Saktiadi mewajibkan setiap Satlantas Polres jajaran memiliki jadwal kerja harian (schedule) yang jelas, terukur, dan terkoordinasi langsung dengan Ditlantas.

Sistem ini diterapkan untuk menjamin keseragaman pelaksanaan tugas di lapangan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas.