Kakorlantas Sebut Tujuh Gerbang Tol yang Sempat Dirusak Massa Sudah Beroperasi Normal

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Rivan Achmad Purwantono meninjau sejumlah gerbang tol dalam kota yang mengalami kerusakan pascaaksi demonstrasi.

Adapun tinjauan tujuh gerbang tol sedang perbaikan di antaranya GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1.

Kakorlantas memastikan seluruh gerbang tol kini telah kembali beroperasi normal. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi lonjakan arus lalu lintas pada arus balik libur panjang Maulid Nabi.

"Kami meyakinkan bahwa gate tol sudah berjalan. Kami juga memastikan arus long weekend masih terkendali ada peningkatan arus namun kita sudah mempersiapkan skenario mulai dari one way hingga alih arus sampai saat terkendali," ujar dia.

Sementara itu, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengungkapkan bahwa dari tujuh gerbang tol yang sempat terbakar tersebut, sebanyak 17 Gardu Tol Otomatis (GTO) sudah berfungsi. Pihaknya menargetkan pada 10 September seluruh 22 GTO dapat beroperasi secara normal.

"Melakukan peninjauan di tujuh gerbang tol yang kemaren sempat terbakar dan alhamdulillah dari tujuh gerbang ini setelah beroperasi semua sesuai rencana, ada 17 GTO yang sudah berfungsi. Dan kita harapkan nanti di tanggal 10 dari 22 GTO sisa lima akan segera bisa dipenuhi, dipastikan seluruh GTO berjalan dengan normal dan sediakala," jelasnya.

Lebih lanjut, Rivan juga memastikan proses perbaikan bangunan gerbang tol terus berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada pengguna jalan.

"Dipastikan bahwa seluruh Gate Tol sudah berjalan dengan normal, terbuka seperti sediakala. Ya mudah-mudahan ini akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sambil kami masih akan memperbaiki fisik ya, karena fisik ini membutuhkan waktu yang cukup lama," tegasnya.