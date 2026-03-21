Kakorlantas Siapkan Skema Arus Balik Lebaran 2026, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bergerak cepat menyiapkan strategi pengamanan arus balik Lebaran 2026.

Antisipasi dilakukan menyusul adanya lonjakan signifikan jumlah pemudik tahun ini yang mencapai angka 270 juta pergerakan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa titik fokus pengamanan akan tersebar di sejumlah wilayah aglomerasi mulai dari Solo Raya, Semarang Raya, Jabodetabek, Bali, hingga Malang Raya.

"Semua sudah kami antisipasi melalui pos pengamanan, pos pelayanan, termasuk pos terpadu. Masing-masing Polda sudah siap siaga," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/3).

Dia menjelaskan nerdasarkan data traffic counting, arus balik diprediksi akan didominasi oleh kendaraan dari arah Trans Jawa sebesar 66 persen, sementara dari arah Jawa Barat mencapai 33 persen.

Untuk mengurai kepadatan dari arah Jawa Barat, Polri menyiapkan solusi strategis dengan mengoperasikan fungsional Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan.

"Alhamdulillah, Japek 2 Selatan sudah kami uji coba. Nanti pada saat puncak arus balik, akan kami buka penuh dari Sadang sampai ke Setu untuk membantu memecah arus," ungkapnya.

Selain Japek 2 Selatan, Tol Bocimi juga menjadi jalur andalan untuk mengurai kemacetan di Jawa Barat.