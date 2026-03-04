Kakorlantas Sosialisasikan Keselamatan Mudik Lewat Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meluncurkan tagline Operasi Ketupat 2026 “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” serta memperkenalkan lagu kampanye keselamatan berjudul “Mudik Tertib Ojo Kesusu” yang digelar di Menara Bank Mega, pada Selasa (3/3).

Peluncuran tagline dan lagu ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran selama pelaksaan Operasi Ketupat 2026.

“Launching tagline dari Operasi Ketupat yaitu ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Kami juga memaparkan kesiapan Operasi Ketupat di jalan tol, jalan arteri, tempat penyeberangan, tempat ibadah, hingga lokasi wisata,” ujar Agus dalam siaran persnya.

Selain itu, melalui lagu “Mudik Tertib Ojo Kesusu”, masyarakat diimbau untuk tidak tergesa- gesa dalam berkendara dan tetap tertib berlalu lintas, keamanan perjalanan tidak hanya saat berangkat, tetapi juga saat kembali.

“Berangkat aman, kembali aman. Itu supaya masyarakat riang gembira menikmati perjalanan, khususnya mudik. Dan berkaitan dengan kriminalitas pun menjadi perhatian kita bersama,” ujar dia

Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 sangat bergantung pada sinergi antar stakeholder terkait. Melalui kolaborasi tersebut, pelaksanaan operasi diharapkan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Turut dihadiri Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Chairman CT Corp Chairul Tanjung serta para Kakorlantas pada masanya.

Selain itu, turut hadir Pejabat Utama (PJU) Korlantas Polri serta para Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda dari seluruh Indonesia sebagai wujud soliditas internal Polri dalam mendukung pelaksanaan agenda tersebut. (cuy/jpnn)