Kakorlantas Targetkan 5.000 Kamera ETLE Terpasang pada 2026

jpnn.com, SEMARANG - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau langsung pelaksanaan revitalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Presisi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah (Jateng).

Dalam arahannya, Kakorlantas mengapresiasi kinerja Ditlantas Polda Jateng dalam penegakkan hukum berbasis digital melalui ETLE.

Nantinya, dia akan terus memonitor dan mengevaluasi kinerja ETLE dalam penilangan berbasis elektronik.

"Saya sampaikan apresiasi kepada Dirlantas Polda Jawa Tengah dan para Kasat lantas, para PJU Dirlantas, karena tahun 2024 itu tercapture ada kenaikan 138 persen. Tervalidasi juga demikian ada kenaikan 172 persen, terkonfirmasi 153 persen, dan terbayar naik 152 persen," kata Kakorlantas di Aula Borobudur Ditlantas Polda Jawa Tengah, Selasa (21/10).

Selain itu, Kakorlantas juga berpesan agar polantas bersahabat dengan masyarakat khususnya pengguna jalan. Ia juga mengajarkan untuk senantiasa melayani masyarakat dengan humanis di era modern.

"Jadi Pak Dirlantas tolong dicek anggota di lapangan, karena di era modern, di era digital, di era media yang sangat dominan, perilaku sudah harus berubah sebagai polantas yang melayani masyarakat," ungkap dia.

Baca Juga: Kakorlantas Sebut Penindakan ETLE di Polda Jatim Naik 307 Persen

Kakorlantas juga menjelaskan bahwa dirinya tidak berbangga melakukan penegakkan hukum tetapi mengedepankan aspek humanis dan edukatif kepada pengguna jalan.

Namun, lanjut Irjen Agus, masih ada tugas yang harus dikerjakan oleh Ditlantas Polda Jateng. Dia mendorong agar 5.000 kamera E-TLE bisa dipasang di Jateng pada 2026 mendatang.