Kakorlantas Tinjau Pelabuhan Merak & Bakauheni, Kesiapan Mudik Lebaran ASDP Diperkuat

jpnn.com, MERAK - Kesiapan layanan penyeberangan di lintasan tersibuk nasional Merak–Bakauheni terus dimatangkan menjelang Angkutan Lebaran 2026.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh aspek operasional, keselamatan, hingga pengaturan lalu lintas terintegrasi berjalan optimal guna menghadirkan perjalanan mudik yang lebih tertib dan lancar bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mendapat perhatian langsung dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho yang meninjau kesiapan jalur dan pelabuhan di wilayah Lampung dan Banten pada Kamis (26/2).

Peninjauan dilakukan dengan menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari jalan arteri menuju pelabuhan hingga kawasan operasional penyeberangan yang menjadi simpul utama mobilitas masyarakat saat Lebaran.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan di Gedung Sosoro, Pelabuhan Merak, guna memastikan strategi pengaturan arus mudik berjalan terpadu sejak sebelum pengguna jasa tiba di pelabuhan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur SPASDP Kementerian Perhubungan Sigit Widodo, Kepala BPJT Wilan Oktavian, Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kemenhub Rudi Irawan, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Jasa Raharja Putera Abdul Haris, Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano, Direktur Teknik ASDP Nana Sutisna, serta jajaran pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam kunjungannya, Kakorlantas meninjau Pelabuhan Bakauheni, Dermaga Wika Raya Beton, serta Pelabuhan BBJ Muara Pilu.