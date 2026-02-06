Kakorlantas Tinjau Rest Area KM 66 Tol Pandaan Malang Untuk Cek Kesiapan Mudik 2026

jpnn.com, MALANG - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau rest area KM 66, Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur sebagai bagian dari pengamanan arus mudik Lebaran 2026 nanti.

Agus mengatakan pihaknya selalu memastikan kesiapan jalan baik jalur tol, arteri hingga sarana dan prasarana lainnya seperti rest area demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

"Di samping meninjau jalan tol, kami juga turun ke jalan arteri, jalur pantura juga kami cek seluruhnya. Demikian pula pada pelaksanaan Operasi Ketupat nanti, evaluasi-evaluasi tahun lalu menjadi catatan untuk kami perbaiki," kata Agus dalam siaran persnya, Jumat (6/2).

Baca Juga: OJK Dukung Bareskrim Polri Usut Kasus Saham Gorengan di Pasar Modal

Agus menyebut catatan baik pada pelaksanaan Operasi Ketupat tahun lalu akan dipertahankan dan akan selalu berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka pengamanan mudik tahun ini.

"Hal-hal yang sudah baik akan terus kami pertahankan dan yang perlu diperbaiki akan kita benahi, tentunya memastikan bahwa jalan arteri dan jalan tol sama-sama berkeselamatan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari persiapan Operasi Ketupat," tutur dia.

Di kesempatan yang sama, Dirut PT Jasa Marga Rivan A Purwantono mengungkapkan, pihaknya telah memastikan kesiapan rest area baik di jalur A maupun B agar dapat dipergunakan dengan baik oleh para pemudik.

Nantinya, sarana dan prasarana di rest area akan dicek mulai dari pengaturan arus lalu lintasnya, pengaturan kendaraan parkir, kendaraan pengisian BBM, termasuk kesiapan SPKLU, serta dukungan fasilitas seperti toilet dan masjid untuk ibadah.

"Kami berharap seluruh persiapan dan perbaikan yang telah dilakukan benar-benar dapat memastikan rest area siap digunakan dengan baik oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik yang akan datang," ujar Rivan. (cuy/jpnn)