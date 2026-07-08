Kakorlantas Ungkap Tantangan Baru Lalu Lintas di Era Teknologi & Bonus Demografi

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo menyebut persoalan lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan sekaligus mencerminkan budaya masyarakat dan tingkat modernisasi suatu negara.

“Berbicara lalu lintas berarti berbicara tanggung jawab bersama. Karena lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan, lalu lintas itu adalah cerminan budaya sebuah bangsa, lalu lintas itu adalah cerminan modernisasi,” ujar Wibowo dalam siaran persnya, Rabu (8/7).

Menurutnya, terdapat dua tantangan utama yang akan memengaruhi keamanan dan keselamatan lalu lintas, yakni bonus demografi dan kemajuan teknologi.

"Sebuah tantangan besar yang harus kita hadapi. Dua tantangan yang memang akan berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan lalu lintas. Yang terkait dengan bonus demografi, yang kedua adalah terkait dengan kemajuan teknologi," kata Wibowo.

Dia menilai tantangan tersebut diperberat oleh masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Salah satu pelanggaran yang paling banyak dikeluhkan adalah perilaku melawan arus, yang berpotensi memicu gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Selain itu, Wibowo mengatakan perkembangan teknologi dan tingginya mobilitas masyarakat menuntut pelayanan lalu lintas yang semakin modern. Menurutnya, pelayanan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.

"Aktivitas masyarakat saat ini juga cukup tinggi, yang membutuhkan sebuah pelayanan yang efektif, efisien, mudah dijangkau, mudah diakses, tapi juga harus aman," ungkap Wibowo.