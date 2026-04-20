Kalah 1-2 dari Lyon, PSG Hanya Berjarak 1 Poin dari Lens

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) takluk di kandang sendiri dari Olympique Lyon.

Bermain di Parc des Princes, Senin dini hari WIB, PSG harus mengakui keunggulan tim tamu 1-2.

Meski kalah, PSG tetap berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan 63 poin.

PSG hanya unggul satu angka atas Lens di klasemen.

Namun, Les Parisiens masih memiliki dua pertandingan sisa yang bisa menjadi penentu dalam perburuan gelar musim ini.

Pada pertandingan ini, tim tamu unggul dua gol di babak pertama melalui Endrick dan Afonso Moreira.

PSG baru bisa membalas di masa injury time babak kedua melalui Khvicha Kvaratskhelia.

Adapun kemenangan ini mengangkat Lyon ke posisi ketiga klasemen dengan koleksi 54 poin, demikian yang dilansir laman resmi Ligue 1.