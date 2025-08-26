menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kalah 2-3 dari Belanda, Thailand Runner Up Pool A

Volleyball World Championship 2025

Kalah 2-3 dari Belanda, Thailand Runner Up Pool A

Kalah 2-3 dari Belanda, Thailand Runner Up Pool A
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gaya para pemain Thailand seusai mendapat poin dalam pertandingan melawan Belanda pada penentuan juara Pool A Volleyball World Championship 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - BANGKOK – Pertarungan penentuan juara Pool A Volleyball World Championship 2025 Putri berakhir dramatis.

Tuan rumah VWC 2025 Putri, Thailand kalah dari Belanda setelah lima set yang sengit.

Pada laga di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Selasa (26/8) malam itu, Thailand menyerah 2-3 (25-23, 17-25, 25-23, 10-25, 14-16).

Baca Juga:

Puncak duel ketat Thailand vs Belanda memang terjadi di set ke-5.

Kedua tim masih habis-habisan dengan tenaga tersisa, meski sebenarnya siapa pun yang kalah masih berhak lulus ke 16 Besar.

Thailand yang sempat tertinggal empat angka di set ke-5 malah berbalik memimpin 12-10.

Baca Juga:

Namun, noni-noni Belanda tak menyerah, mengejar 11-12, 12-12 dan unggul kembali 13-12 dan match point; 14-12.

Thailand belum selesai, memperkecil menjadi 13-14 dan jus 14-14, tetapi Belanda akhirnya menang 16-14.

Meski kalah secara dramatis dari Belanda, Thailand lulus ke 16 Besar Volleyball World Championship 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI