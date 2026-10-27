Kalah Berkali-kali Sebelum Menang: Pelajaran dari Lula dan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Pada hari ulang tahun (HUT) ke-81 Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengajak publik membaca paradoks dua pemimpin yang sama-sama kalah berkali-kali sebelum menang.

Lula dan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, tidak pernah berpindah dari agenda yang mereka perjuangkan, baik saat kalah maupun saat menang.

Pemilu Presiden Brasil 2026 berlangsung sangat ketat. Lula sempat tertinggal dari Flávio Bolsonaro di putaran pertama 4 Oktober (45,16% berbanding 47,03%).

Dia lalu berbalik menang di putaran kedua 25 Oktober dengan 51,79% suara, kemenangan dari posisi kedua yang pertama dalam sejarah Brasil.

Budiman, yang pernah bertemu langsung dengan Lula saat berkunjung ke São Paulo pada 2011, tak lama setelah Lula mengakhiri periode kedua pemerintahannya, menyambut kemenangan itu sebagai buah dari kesetiaan Lula pada agenda melawan lapar.

Flávio menolak mengakui hasil itu dan akan meminta pembatalan, sementara partainya, PL, sudah mengakui kemenangan Lula yang ditetapkan TSE.

Kedua pemimpin memiliki kedekatan personal. Ulang tahun mereka hanya terpaut sepuluh hari, Prabowo pada 17 Oktober dan Lula pada 27 Oktober, dan keduanya merayakannya bersama di Jakarta pada 23 Oktober 2025, saat Lula berkunjung ke Indonesia.

Kala itu Prabowo menyebut keduanya memiliki angka keberuntungan yang sama, yakni delapan.