Kalah dari Bodo/Glimt, Inter Milan Tersingkir dari Liga Champions
jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan tersingkir dari Liga Champions 2025/2026.
I Nerazzurri tersingkir setelah menelan kekalahan 1-2 atas Bodo/Glimt pada leg kedua babak playoff Liga Champions di Giuseppe Meazza, Rabu dini hari WIB.
Hasil tersebut membuat langkah Inter Milan di kompetisi ini terhenti dengan agregat 2-5, sementara wakil Norwegia melangkah ke babak 16 besar, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.
Inter yang membutuhkan kemenangan dengan selisih tiga gol langsung tampil menekan sejak awal laga.
Sejumlah peluang tercipta di babak pertama, di antaranya melalui sundulan Pio Esposito pada menit ke-9 dan percobaan Federico Dimarco.
Namun, kiper Bodo/Glimt Nikita Haikin tampil gemilang dengan menggagalkan peluang demi peluang tuan rumah.
Alessandro Bastoni dan Davide Frattesi juga sempat mengancam lewat sundulan, tetapi belum mampu memecah kebuntuan.
Hingga turun minum, skor tetap 0-0 meski Inter mendominasi penguasaan bola.
