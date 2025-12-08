Kalah dari Celta Vigo, Real Madrid Krisis Menjelang Menghadapi Manchester City

jpnn.com - MADRID - Tukan Racik Real Madrid Xabi Alonso kecewa pasukannya kalah 0-2 dari Celta Vigo pada laga pekan ke-15 La Liga di Santiago Bernabeu, Senin (8/12) dini hari WIB.

Pada laga yang diwarnai dua kartu merah untuk Real Madrid itu, juga menyisakan pekerjaan rumah buat Alonso, yakni cederanya Eder Militao pada menit ke-24.

"Kami akan menghadapi pertandingan Liga Champions dengan rasa tidak enak ini. Kami harus bisa menghilangkan kekecewaan ini dengan kemenangan," tutur Alonso.

Setelah dipukul Celta Vigo dan gagal mendekati poin Barcelona di puncak klasemen La Liga, Madrid sudah ditunggu jadwal matchday 6 fase liga Champions League.

Klasemen La Liga

flashscore

Madrid kedatangan Manchester City.

"Cedera Militao telah melukai kami. Kami semua marah, tentu saja. Ini bukan pertandingan atau hasil yang kami inginkan," tutur Alonso.

"Kami telah merencanakan pertandingan ini dengan tempo tinggi dan menekan lawan yang tangguh, lalu cedera mengganggu rencana kami. Itu kabar buruk, karena kami sudah berjuang dengan cedera," imbuhnya.