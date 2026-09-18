Kalah dari Jepang, Timnas Voli Putri Indonesia Tetap Melaju ke Perempat Final
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang pada laga kedua Pool A Asian Games 2026.
Berlaga di Park Arena Komaki, Aichi, Jumat (18/9), skuad asuhan Marcos Sugiyama kalah 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 23-25).
Pada pertandingan tersebut, Medi Yoku menjadi pencetak angka terbanyak untuk Indonesia dengan torehan 20 poin.
Sementara itu, Namira Maradanti Tegariana menyumbangkan 12 poin.
Hasil tersebut membuat Timnas voli putri Indonesia finis sebagai runner up Pool A.
Sebelumnya, Azzahra Dwi Febyane dan kolega berhasil mengalahkan Nepal dengan skor 3-0 (25-12, 25-21, 25-20).
Hasil itu membuat Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi juara Pool C, yakni Thailand pada babak perempat final Asian Games 2026.
Sementara itu, Jepang yang keluar sebagai juara Pool A akan berhadapan dengan runnerbup Pool C, Taiwan.
Timnas voli putri Indonesia tetap memastikan langkah ke perempat final kendati kalah dari Jepang, Jumat (18/9)
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