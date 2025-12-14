menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kalah dari Malut United, Persib Masih di Bawah Persija

Kalah dari Malut United, Persib Masih di Bawah Persija

Kalah dari Malut United, Persib Masih di Bawah Persija
Malut United vs Persib Bandung di Kie Raha, Ternate. Foto: persib

jpnn.com - TERNATE - Malut United menaklukkan petahana Super League Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-12 di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12).

Tampil gila, Malut United menang 2-0.

Laskar Kie Raha pun menjadi tim ketiga yang mengalahkan Persib sejauh Super League musim ini berjalan, sebelumnya ada Persita Tangerang dan Persijap Jepara.

Kemenangan itu membuat Malut United menduduki papan atas, Top 4, menggusur PSIM Yogyakarta.

Sementara itu, buat Persib, kekalahan dari Malut United membuat Si Maung Bandung gagal menyalip Persija Jakarta di klasemen Super League. (il/jpnn)

Klasemen Super League dan Jadwal Pekan ke-15
Kalah dari Malut United, Persib Masih di Bawah Persija

Cek klasemen Super League setelah pertempuran Malut United vs Persib Bandung berakhir.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

