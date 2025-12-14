Kalah dari Malut United, Persib Masih di Bawah Persija
Minggu, 14 Desember 2025 – 16:13 WIB
jpnn.com - TERNATE - Malut United menaklukkan petahana Super League Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-12 di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12).
Tampil gila, Malut United menang 2-0.
Laskar Kie Raha pun menjadi tim ketiga yang mengalahkan Persib sejauh Super League musim ini berjalan, sebelumnya ada Persita Tangerang dan Persijap Jepara.
Kemenangan itu membuat Malut United menduduki papan atas, Top 4, menggusur PSIM Yogyakarta.
Baca Juga:
Sementara itu, buat Persib, kekalahan dari Malut United membuat Si Maung Bandung gagal menyalip Persija Jakarta di klasemen Super League. (il/jpnn)
Klasemen Super League dan Jadwal Pekan ke-15
ileague
Cek klasemen Super League setelah pertempuran Malut United vs Persib Bandung berakhir.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Babak I Malut United Vs Persib 2-0, Ciro Alves Menangis
- Malut United Vs Persib: Yakob Sayuri Absen, Apa Kata Hendri?
- Lawan Malut United, Persib Sudah Paham Karakter Mantan Pemainnya
- Gustavo Franca: Persib Bandung di Hati, Kemenangan untuk Malut United
- Menanti Sang Juara, Malut United Antusias Tantang Persib Bandung
- Prediksi Calon Lawan Kuat Persib Bandung di 16 Besar ACL 2, Manajemen Bilang Begini